Черданцев – о Станковиче: «Есть мелочи, которые вызывают вопросы»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Московская команда уступила «Оренбургу» (0:2) в первом матче при сербском специалисте.

– «Спартак» в Оренбурге провел худший матч за последние годы?

– Мне понравилось, что сказал в эфире моей программы Станислав Черчесов: тренер должен приезжать в чужую страну, уже будучи знакомым с игроками. Иначе это непрофессиональный подход. Собрать информацию о футболистах не так сложно, даже если ты не в команде. У «Спартака» и раньше игры не было, но сейчас мы не увидели и самоотдачи, было только равнодушие футболистов. Пока сбываются самые пессимистичные прогнозы. Я уже говорил, что Станкович – крутой персонаж как футболист, но мы не знаем, какой он тренер. Ничего нового «Спартак» не показывает. Знаменитый футболист не означает сильный тренер.

– Тренерские навыки Станковича вызывают вопросы?

– Есть мелочи, которые вызывают вопросы. Для чего играет Даниил Зорин? Разве он сильнее Михаила Игнатова? Что он показал? На такой позиции ты должен быть на голову сильнее всех. Складывается впечатление, что Станкович не изучил ни соперников, ни игроков «Спартака». Посмотрим, что будет в ближайшие туры.