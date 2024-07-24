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  • Черданцев – о Станковиче: «Есть мелочи, которые вызывают вопросы»

Черданцев – о Станковиче: «Есть мелочи, которые вызывают вопросы»

24 июля 2024, 19:19
9

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Московская команда уступила «Оренбургу» (0:2) в первом матче при сербском специалисте.

«Спартак» в Оренбурге провел худший матч за последние годы?

– Мне понравилось, что сказал в эфире моей программы Станислав Черчесов: тренер должен приезжать в чужую страну, уже будучи знакомым с игроками. Иначе это непрофессиональный подход. Собрать информацию о футболистах не так сложно, даже если ты не в команде. У «Спартака» и раньше игры не было, но сейчас мы не увидели и самоотдачи, было только равнодушие футболистов. Пока сбываются самые пессимистичные прогнозы. Я уже говорил, что Станкович – крутой персонаж как футболист, но мы не знаем, какой он тренер. Ничего нового «Спартак» не показывает. Знаменитый футболист не означает сильный тренер.

– Тренерские навыки Станковича вызывают вопросы?

– Есть мелочи, которые вызывают вопросы. Для чего играет Даниил Зорин? Разве он сильнее Михаила Игнатова? Что он показал? На такой позиции ты должен быть на голову сильнее всех. Складывается впечатление, что Станкович не изучил ни соперников, ни игроков «Спартака». Посмотрим, что будет в ближайшие туры.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (9)
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shahor
1721838619
Говорить о компетенции Станковича как тренера можно будет не раньше чем через 9-10 туров.А пока что за счёт его фамилии идёт исключительно личный пиар отдельных околофутбольных персонажей.
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...короче
1721839267
...вопросы есть, посмотрим, что дальше...
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NewLife
1721839842
"Знаменитый футболист не означает сильный тренер" Зачем обижать Мостового неосторожной фразой.
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subbotaspartak
1721840223
В команде ничего нового... старого... и как-то ничего не ожидается по первой игре
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NewLife
1721840235
Согласен, что Станкович приехал неподготовленный. Если бы он предварительно посмотрел десяток игр, он бы, конечно, понял, что из себя представляют Умяров и Денисов. Загадка - что он нашел в Зорине и Мелешине. Всех "доброжелателей" отправляю послушать группу Чайф - "не спешите нас хоронить")))
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andr45
1721841049
Не только вопросы но и , как учит Президент Федерации тенниса России Трпишев, «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (СЛИШКОВИЧУ, АБАСКАЛЮ,ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»
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