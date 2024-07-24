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  • Смородская назвала Станковича тренером, который «ничего не умеет»

Смородская назвала Станковича тренером, который «ничего не умеет»

24 июля 2024, 16:28
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» ошибся с назначением Деяна Станковича на пост главного тренера.

В матче 1-го тура московская команда со счетом 0:2 проиграла «Оренбургу».

– Как вы оцениваете решение «Спартака» по Соболеву?

– В «Спартаке» вообще творится черти что – и в прошлом сезоне, и в этом. Пришел непонятный тренер с непонятными целями, а главное – с непонятными навыками. Станкович – как Абаскаль, очередной тренер, который ничего не умеет. Просто ничего – ни сборы провести нормально, ни игру поставить. И Соболев ему не нужен. Такое чувство, что «Спартаку» никто не нужен.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
Комментарии (8)
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JTherry
1721828894
"заказуха" со срач-тв - надо же, есть люди, которым интересно, что говорит безумная старушка Смородина "непонятная", при которой Локо "расцвёл", прям...)
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VVM1964
1721829919
Ну всё - прям по одному матчу "диагноз" поставила ! (((
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k611
1721830338
По кофейной гуще гадала что ли. Всё бы так по одной игре было ясно.
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Spartak_forv@
1721832369
Оля,меньше всего нам нужно ваше мнение!
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Ниф-Ниф
1721832673
Опять эту пьянь "на сцену" вытащили.
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serhio80
1721834593
где мнение бабули о бардаке в локомотиве?
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andr45
1721840626
СТАРЫЕ О ПЕСНИ)))) продолжение ОБ АБАСКАЛЕ «Назначение Абаскаля – это «спартаковская» авантюра, как это часто бывает. С 10-го места команду нужно выстраивать заново, а приглашают молодого парня. Это полнейшая авантюра, которая обречена на неудачу. Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех.» СПРАВОЧНО: «Спартак» занял третье место
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andr45
1721840645
СТАРЫЕ О ПЕСНИ)))) О ТЕДЕСКО «Тедеско не имеет опыта «именитого игрока», а также достаточно молод. Тедеско не имеет серьёзного тренерского опыта, в силу чего автоматически становится очередной «тёмной лошадкой» в мире отечественного футбола.» «Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.» О ВАНОЛИ «Единственное качество Ваноли — он никто, звать его никак.» Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин-барин: творит, что хочет. Очень плохо, что нет контроля со стороны РФС» СПРАВОЧНО: «Спартак» выиграл Кубок
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