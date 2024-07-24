Смородская назвала Станковича тренером, который «ничего не умеет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» ошибся с назначением Деяна Станковича на пост главного тренера.

В матче 1-го тура московская команда со счетом 0:2 проиграла «Оренбургу».

– Как вы оцениваете решение «Спартака» по Соболеву?

– В «Спартаке» вообще творится черти что – и в прошлом сезоне, и в этом. Пришел непонятный тренер с непонятными целями, а главное – с непонятными навыками. Станкович – как Абаскаль, очередной тренер, который ничего не умеет. Просто ничего – ни сборы провести нормально, ни игру поставить. И Соболев ему не нужен. Такое чувство, что «Спартаку» никто не нужен.