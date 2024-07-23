Орлов: «Мне жалко фанатов «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов пожалел болельщиков «Спартака».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2).

«Мне жалко болельщиков «Спартака», вот и всe. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всe творят, оно всe не в ту сторону.

У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом [Виллиана Жозе]. Ну как так?» – сказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».