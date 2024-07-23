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Орлов: «Мне жалко фанатов «Спартака»

23 июля 2024, 12:16
13

Комментатор Геннадий Орлов пожалел болельщиков «Спартака».

  • «Спартак» в 1-м туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2).

«Мне жалко болельщиков «Спартака», вот и всe. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всe творят, оно всe не в ту сторону.

У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом [Виллиана Жозе]. Ну как так?» – сказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

  • «Спартак» идет в зоне вылета РПЛ.
  • В ближайшем матче «Спартак» сыграет с «Химками» в гостях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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slavа0508
1721726472
Да не надо, Гена, нас жалеть. Мы закаленные... Да и те болелы, кто немного понимает в футболе, особого ничего не ждали... Все видели и состав, и тренера опять непонятного... А уж какое у нас руководство, давно знаем...
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Цугундeр
1721726699
Да бросьте ,Геннадий..) Им всегда хорошо. Столько впечатлений за двадцать с лишним лет.. Врагу не пожелаешь.)
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andrei-sarap-yandex
1721727747
больные ФАНАТЫ......НЕИЗЛЕЧИМЫ КАК ГЛУШАКОВ...ДЗЮБА ....СПАРТАК О ПОЗОРИЩЕ РОССИИ И КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ....СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ И НЕНАВИСТИ...СПОРТ ДОЛЖЕН ЛЮДЕЙ ОБЬЕДИНЯТЬ ..... С ПЕРВОГО ТУРА НАДО ВРУЧИТЬ ЧЕМПИОНСТВО СПАРТАКу
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...короче
1721728385
..."Нас не надо жалеть, Ведь и мы ни кого не жалели"(с)...
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Январь 59
1721728859
Я бы на месте Орлова сказал более дипломатично:"Я болельщик Зенита, и долгие годы смотрел с завистью на болельщиков Спартак. Но сегодня моя любимая команда вполне достойно выглядит рядом со всеми командами РПЛ"
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Давид59
1721729734
Мне тоже жалко. Чемпионат , когда видим такой Спартак какой-то пресный.
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mutabor0992
1721731443
Вот убогий!Своих пожалей.Как-нибудь без вас разберемся!
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nik55
1721731998
а фанатам Спартака жалко тебя
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Опорник1984
1721735558
За 30 лет после распада ссср. чемпион России 10 раз. Серебро 6 раз. Бронза 4 раза. Кубок России 4 раза. Суперкубок 1 раз. Если сюда добавить чемпион СССР 12 раз. кубок 10 раз. Какие у Орла могут быть вопросы и жалось. И это при всем бардаке который творится в клубе. Стадион свой построенный за частные бабки. У зенита газпром арена тут все понятно. У многих других клубов стадионы муниципальные. за исключением Краснодара. Кого тут можно пожалеть. Настоящий болельщик не отвернется от своей команды. что-бы не творилось.
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NewLife
1721736376
Жалко, что в возрасте маразма этому баклану по-прежнему необходимо писать про Спартак, чтобы не кануть в лету.
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