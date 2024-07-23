Губерниев ответил, когда «Спартак» уволит Станковича

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определeнного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Ещe ругаются с игроками. Поэтому с моей точки зрения порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надeжно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот всe. Люди идут своим странным путeм, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал Губерниев.