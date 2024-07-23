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Губерниев ответил, когда «Спартак» уволит Станковича

23 июля 2024, 08:45
13

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определeнного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Ещe ругаются с игроками. Поэтому с моей точки зрения порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надeжно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот всe. Люди идут своим странным путeм, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал Губерниев.

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2).
  • Впереди матч с «Химками».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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alefreddy
1721717286
откуда губа все это взял и рекламу тренеру запустил
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erybov1965
1721717869
Исходя из решений руководства Спартака,делаю вывод - решили все сделать для того, чтобы Зенит догнал и обогнал по количеству "звезд",а то там не успокоятся и будет у нас в футболе постоянно бардак.
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Александр.Т.
1721718179
А откуда Шалимов знает игроков если он с ними ее контактирует? Что за шляпу нечет Губа?
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slavа0508
1721719268
Как не меняй тренеров . если состав дерьмо . то он и останется дерьмом ... к тому же как и писал сразу тренер опять кот в мешке ...выигрывал чемпионат с заведомо сильнейшими составами в лиге . а как попал в слабый клуб так сразу и вылетел из высшего дивизиона . я про Сампдорию ...
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Давид59
1721720891
Футбольный обозреватель? Хмм. Есть такое слово в русском языке "дилетант". Больше подходит
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O-kolesov
1721729209
Иногда на "витрине" пишут краской РЕМОНТ.
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алдан2014
1721730830
А что губошлеп футбольный обозреватель?
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andr45
1721745399
Что-то Губерниев припозднился)))_) АЛНАЗАРОВ «Деян, добро пожаловать в ад, рады вас здесь приветствовать». АЙРАПЕТОВ СЭ 17.05.24 «Назначение Станковича Авантюра? Это еще мягко сказано.» ГАВРИЛОВ БОМБАРДИР 17.05.24 «Станкович вместо Слишковича – шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет» ШИШКИН БОМБАРДИР 18.05.24 «Мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера» ЛАСЛО БОРШОШ Sport 24 18.05.24 «Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии. В плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России» PS ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»))))))))
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