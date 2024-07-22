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«Вялое и непонятное зрелище»: Мостовой – о «Спартаке»

22 июля 2024, 10:42
8

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Конечно, результат для «Спартака» плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами. Я увидел вялое и непонятное зрелище. «Оренбург» под шум трибун шeл вперeд, а «Спартак» огрызался. Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко – я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю – выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счeт 0:2 уже был большим. Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович ещe до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить ещe рано», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Cleaner
1721635657
Бывшему спартаковцу Александру Мостовому тоже стыдно за то, во что превратился Спартак...
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Ollegator
1721635761
А что такое? Теперь придётся мосту переобуваться в воздухе и станкович станет недотренером, как и любой другой в глазах моста)
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"supermax"
1721636590
Когда уже Сашку позовут тренировать Спартак ... Чисто посмотреть каков гусь как когда дойдет до дела
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NewLife
1721636785
"Но тревогу бить ещe рано», – сказал Мостовой." Уже поздно. Давно надо было все менять, когда Леня начал чудить сначала с назначением охранника ген директором, а потом с тренерами. Затем Леня со своей мадам ушел, и Лукойл назначил полностью проф непригодное руководство. Пожинаем плоды.
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Artemka444
1721637412
С тобой еще хуже будет
Ответить
R_a_i_n
1721638057
Зобнин, Зорин, Умяров в центре. Это .издец, товарищи.
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ViktorMG1953
1721639296
Уже по игре с Динамо было видно, что Соболев не хочет играть за Спартак. Непонятно почему Станкович упорно ставит его в старт. И почему не меняет видя его пассивность? Игра с Оренбургом подтвердила это. Да и команда видно не хочет уже с ним играть. Концовка это показала. То же можно сказать и про Умярова.
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