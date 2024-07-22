«Вялое и непонятное зрелище»: Мостовой – о «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Конечно, результат для «Спартака» плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами. Я увидел вялое и непонятное зрелище. «Оренбург» под шум трибун шeл вперeд, а «Спартак» огрызался. Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко – я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю – выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счeт 0:2 уже был большим. Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович ещe до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить ещe рано», – сказал Мостовой.