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  • Смородская допустила вылет «Спартака» в Первую лигу по итогам сезона

Смородская допустила вылет «Спартака» в Первую лигу по итогам сезона

22 июля 2024, 10:14
22

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Хуже Гильермо Абаскаля быть сложно, потому что он полтора года держался и такую муть намутил за это время. А здесь Станкович только пришел, но тоже, мне кажется, вообще понятия не имел, что такое тренерская работа. Такое вот у меня впечатление.

Чего «Спартак» может добиться с нынешним составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!» – сказала Смородская.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга
Комментарии (22)
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"supermax"
1721635126
Так вот кто на бомбардире под ником клинер скрывается ... Так и знал что какая-то тупая баба
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SLADE2019
1721635175
Прости меня, господи, дурой была, дурой и помрет.
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Cleaner
1721635781
Что значит допустила??? Спартак просто ОБЯЗАН вылететь в Пердив по итогам сезона!!!...)))
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andr45
1721636562
СМОРОДСКАЯ «Хуже Гильермо Абаскаля быть сложно» Абаскаль в первый же год вывел «Спартак» на третье место с десятого) А чего добился Галактионов,? Всероссийской известности, благодаря матерщине на Центральном телевидении? PS Интересно, какими вениками ее гнали из «Локомотива»?
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evgevg13
1721636579
Глупости, цыплят по осени считают
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ivany4
1721637826
А мне нравятся такие высказывания бывших руководителей, тренеров, игроков, "экспертов" и т.п. С одной стороны показывают таких людей глупыми и недалекими, особенно руководителей и тренеров. А с другой стороны заставляют думать нынешних руководителей и тренеров, если они конечно читают такую ересь и у них есть чем думать.
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Опорник1984
1721638474
Дура баба.
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k611
1721642683
Тётка свои 5 копеек любит вставить по любому поводу
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Spartak_forv@
1721653013
Крынжатина чистой воды)приезжает иностранный тренер,на минутку,делавший свой клуб чемпионом,пусть и не в топ чемпионате,а местная престарелая тетка,в бытность работы которой ее клуб отжигал скандалами каждую неделю, рассуждает об уровне этого самого тренера.И это по итогам одного матча)
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balam
1721667179
жаба жжет
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