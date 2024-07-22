Смородская допустила вылет «Спартака» в Первую лигу по итогам сезона

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Хуже Гильермо Абаскаля быть сложно, потому что он полтора года держался и такую муть намутил за это время. А здесь Станкович только пришел, но тоже, мне кажется, вообще понятия не имел, что такое тренерская работа. Такое вот у меня впечатление.

Чего «Спартак» может добиться с нынешним составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!» – сказала Смородская.