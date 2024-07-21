Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Ловчева на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

21 июля 2024, 20:14
15

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение от команды от «Оренбурга».

  • Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.
  • Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Расстроен не результатом, а игрой. Меняются тренеры, еще что‑то происходит… а сегодня игры практически не было, внятной игры я так и не увидел. Я четко видел, что одна команда была сильнее. «Оренбург» был лучше, быстрее. А мы не думали, что «Спартак» сейчас что‑то соорудит.

Ребята, в последнее время постоянно это происходит. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а у другой ничего не видно», – сказал Ловчев.

Еще по теме:
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно» 3
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Ловчев Евгений
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1721582241
Ну прав на все сто...
Ответить
oyabun
1721582282
Всё верно Ловчев сказал. Поначалу было видно что Спартак по задумке тренера старается играть в высокий прессинг, но при этом оборона постоянно проваливалась и пару голов могли получить уже в начале игры. Ну а дальше вообще на все наплевали и стали играть кто во что горазд.
Ответить
k611
1721582490
Здесь не поспоришь, всё по делу.
Ответить
DVOK68
1721582524
Прав дядя Женя.
Ответить
Иван Петров 1986
1721583191
И на хрена эти тренеры иностранцы?
Ответить
Непутриот
1721583316
с таким бездарным составом ни Станковичу, ни кому другому Спартак не поднять!
Ответить
"supermax"
1721583787
Щас вот Виллиан сбросит вес и всем покажет ... Цирк блеать
Ответить
R_a_i_n
1721590024
Ну а какая игра? В центре поля Умяров, Зорин и мать его Зобнин.
Ответить
andr45
1721977140
ЛОВЧЕВ «Расстроен не результатом, а игрой.  А игры не было) Было демонстративное предупреждение Главному тренеру, что все эти игрочишки могут его слить, как их) предшественники сливали Якина, Эмери, Карреру) Эти мрази, одержав победу над руководством клуба, добившись его ухода, считают, что теперь могут диктовать свои условия и Малышеву и СТАНКОВИЧУ. Поэтому необходимо и жестко и показательно подавить назревающий бунт. В частности перевести Соболева, Денисова, Зиньковского, Литвинова в Спартак-2 или дубль с соответствующим пересмотром зарплаты и отправить эту гоп-компанию тренироваться в Тарасовку, предусмотрев ежедневные двухразовые десятикилометровые кроссы) Для духовного же развития снабдить их литературой о Стеньке Разине и Емель
Ответить
Главные новости
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
3
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Все новости
Все новости
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+