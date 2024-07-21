Реакция Ловчева на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение от команды от «Оренбурга».

Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Расстроен не результатом, а игрой. Меняются тренеры, еще что‑то происходит… а сегодня игры практически не было, внятной игры я так и не увидел. Я четко видел, что одна команда была сильнее. «Оренбург» был лучше, быстрее. А мы не думали, что «Спартак» сейчас что‑то соорудит.

Ребята, в последнее время постоянно это происходит. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а у другой ничего не видно», – сказал Ловчев.