«Пожалуйста, не надо»: девушка Сафонова обратилась с мольбой к навязчивым фанатам

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, недовольна, что ей пишут фанаты футболиста.
«В последнее время незнакомые мне люди находят мой телефон и пишут. Например: «Привет, может Матвей поздравить моего сына?». Добавляют меня в какие-то группы. И люди находят это прикольным.
Это не так. Пожалуйста, не надо нарушать мои границы, мне это не нравится. Мне это неприятно», – сказала Марина, которая старше Матвея на четыре года.
- Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
- Матвей приступил к предсезонке.
- Сафонов выступает за сборную России.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк