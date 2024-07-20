Глушенков высказался о своей результативности в «Зените»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою результативность в петербургском клубе.

Игрок куплен в июне у «Локомотива».

В первых 2 официальных матчах за «Зенит» у Глушенкова 2 дубля.

«Просто так игра складывается. Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моe дело – помогать команде, а как это будет – неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать.

Моя главная цель – помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», – сказал Глушенков.