Глушенков высказался о своей результативности в «Зените»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою результативность в петербургском клубе.
- Игрок куплен в июне у «Локомотива».
- В первых 2 официальных матчах за «Зенит» у Глушенкова 2 дубля.
«Просто так игра складывается. Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моe дело – помогать команде, а как это будет – неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать.
Моя главная цель – помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», – сказал Глушенков.
- Сегодня «Зенит» победил в 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» (4:0).
Источник: ютуб-канал «Зенита»