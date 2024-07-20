Семак оценил старт Глушенкова в «Зените» – у Максима 2 дубля подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о старте в команде форварда Максима Глушенкова.

Игрок куплен в июне у «Локомотива».

В первых 2 официальных матчах за «Зенит» у Глушенкова 2 дубля.

«Глушенков соответствует ожиданиям – это лучший ассистент прошлого сезона. И, конечно, он хорошо вписывается в структуру нашей игры. Это тот игрок, которого нам, в принципе, не хватало на той позиции, чтобы добавить креатива. Что касается предыдущего сезона, мы хорошо контролировали мяч, хорошо оборонялись, но касаемо нестандартных действий и остроты не всe у нас получалось по разным причинам. Максим эту нишу нам дополнил. Но, конечно, самое важное – результат команды.

Я рад за Максима. Но главное – это победа команды. Сегодня один игрок, завтра второй, послезавтра третий. Будут у всех спады, хорошие и плохие матчи. Главное, чтобы мы вместе двигались к тем целям и задачам, которые стоят перед нами», – сказал Семак.