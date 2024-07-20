Глушенков объяснил, почему не праздновал свой первый дубль за «Зенит» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями после победного матча с «Крыльями Советов».

26-летний россиянин сделал дубль в дебютной игре за петербуржцев в РПЛ. Он не стал праздновать голы, поскольку раньше выступал за самарский клуб.

– Какие ощущения, когда забиваешь бывшей команде?

– Да никаких. Для меня радость помогать той команде, за которую я в данный момент играю. Я забил голы, не праздновал – уважение есть, оно присутствует. Спасибо, кто болел, да и кто хейтил – ничего страшного.