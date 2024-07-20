Медведев очертил срок возвращения России в еврокубки

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном возвращении России в еврокубки.

– Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигочемпионскую команду?

– Понимаете, это все теории – как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

– Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?

– Надеюсь, что мы до этого доживем.

– Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?

– Я верю.