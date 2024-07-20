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Медведев очертил срок возвращения России в еврокубки

20 июля 2024, 13:10
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном возвращении России в еврокубки.

– Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигочемпионскую команду?

– Понимаете, это все теории – как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

– Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?

– Надеюсь, что мы до этого доживем.

– Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?

– Я верю.

  • Россия отстранена с 2022 года.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Новый сезон стартует сегодня.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Медведев Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1721472710
Звездеж)
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ЗаЖиМ
1721473693
Тю, так это Саня, а я думал Дима очертил)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721477812
ФК Газпром не ждёт, а готовится и покупает всё больше бразильцев с пляжей Копакабаны
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VVM1964
1721477831
Как только, так сразу ...
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Axe111
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