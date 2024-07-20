Медведев очертил срок возвращения России в еврокубки

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном возвращении России в еврокубки.
– Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигочемпионскую команду?
– Понимаете, это все теории – как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.
– Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьезного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?
– Надеюсь, что мы до этого доживем.
– Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?
– Я верю.
- Россия отстранена с 2022 года.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
- Новый сезон стартует сегодня.
Источник: «РБ Спорт»