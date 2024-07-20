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Титов назвал самого ликвидного российского игрока РПЛ

20 июля 2024, 09:56
4

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от сезона РПЛ.

– Какие ожидания от нового сезона РПЛ?

– Конечно, нам всем будет непросто перестроиться на чемпионат России после Евро. Это нормальная ситуация. Так было всегда. Будь то чемпионат мира или Олимпийские игры, переход от великого к малому непрост. Но мы по-быстрому сориентируемся, 1-й тур пройдeт – и понесeтся. Тем более основные стадии еврокубков начнутся только в сентябре. Летом всегда непросто втягиваться в чемпионат России.

Ощущение такое, что команды только формируются, учитывая, что трансферное окно открыто до начала сентября. Спокойно к этому отношусь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Сейчас столько информации: подвисли Вендел и Клаудиньо у «Зенита», непонятно, уйдeт ли Сергеев. Соответственно, нет ясности, кого на их места возьмут. То же самое и в «Спартаке». Первые три-пять туров не будут ключевыми. Всe только начинается.

Как мне кажется, интрига в РПЛ будет. Команды меняются: кто-то в лучшую сторону, кто-то – в худшую. Суперкубковый матч показал, что лучший трансфер сделал «Зенит». Из российских футболистов самый ликвид на рынке – это Максим Глушенков. Если его кто-то и заберeт, то уже в Европу.

  • Глушенков куплен у «Локо» за 6,3 миллиона евро.
  • На счету россиянина 2 матча за сборную.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Титов Егор Глушенков Максим
Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1721463287
Время покажет какой настоящий Глушенков.Либо работа на максималке,либо спустя рукава в аренду.В пол-ноги не прокатит,тут не депо
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