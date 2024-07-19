«ПСЖ» предложил «Челси» двух игроков

«ПСЖ» готов продать «Челси» французского нападающего Рандаля Коло-Муани и португальского нападающего Гонсалу Ромуша.

По сведениям СМИ, боссы «ПСЖ» планирует приобрести у «Наполи» нигерийского центрфорварда Виктора Осимхена. По этой причине французский гранд намерен избавиться от Коло-Муани и Гонсалу Рамуша.