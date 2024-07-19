«ПСЖ» предложил «Челси» двух игроков

«ПСЖ» готов продать «Челси» французского нападающего Рандаля Коло-Муани и португальского нападающего Гонсалу Ромуша.
По сведениям СМИ, боссы «ПСЖ» планирует приобрести у «Наполи» нигерийского центрфорварда Виктора Осимхена. По этой причине французский гранд намерен избавиться от Коло-Муани и Гонсалу Рамуша.
- Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Мауни защищают цвета «ПСЖ» с 2023 года.
- Португалец провел в майке парижан 40 игр, в которых сумел забить 14 мячей и отдать 2 ассиста.
- Француз оформил 9+6 по системе «гол плюс пас» в 40 матчах за «ПСЖ».
- Виктор Осимхен забил 17 голов и отдал 4 голевых паса в 32 поединках за «Наполи» в минувшем сезоне.
Источник: HITC