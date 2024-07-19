«Химки» представили форму на новый сезон РПЛ

«Химки» презентовали форму на новый сезон РПЛ.
«Домашний комплект формы выполнен в традиционных красно-черных цветах клуба, гостевой – в желтом, а резервная – в черном», – говорится в сообщении клуба.
- «Химки» сумели выйти в РПЛ, заняв 1-е место в Первой лиге.
- Подмосковный клуб набрал 66 очков в 34 поединках второго по силе дивизиона России.
- В летнее межсезонье у красно-черного коллектива сменился наставник. Россиянин Андрей Талалаев покинул клуб. Вместо него пришел испанский специалист Франк Артига.
Источник: Telegram-канал «Химок»