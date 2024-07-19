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  • Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему клуб ни разу не стал чемпионом после ухода Слуцкого

Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему клуб ни разу не стал чемпионом после ухода Слуцкого

19 июля 2024, 17:33
3

Бывший форвард ЦСКА Сердер Сердеров, сейчас выступающий за махачкалинское «Динамо», ответил, почему московский клуб за последнее время ни разу не стал чемпионом России.

«В ЦСКА же всe поменялось. Не знаю, связано ли это с уходом Слуцкого. Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый – там любой иностранец спокойно заиграл бы в топ-5 лиг Европы. Сейчас такого нет», – сказал Сердеров.

  • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • При нем клуб трижды выиграл РПЛ и еще дважды победил в Кубке России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сердеров Сердер Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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bashnat013
1721454252
Слуцкий красавец потомучто
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111ax
1721835985
Бабаев привел клуб к "успеху"
Ответить
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