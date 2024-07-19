Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему клуб ни разу не стал чемпионом после ухода Слуцкого

Бывший форвард ЦСКА Сердер Сердеров, сейчас выступающий за махачкалинское «Динамо», ответил, почему московский клуб за последнее время ни разу не стал чемпионом России.

«В ЦСКА же всe поменялось. Не знаю, связано ли это с уходом Слуцкого. Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый – там любой иностранец спокойно заиграл бы в топ-5 лиг Европы. Сейчас такого нет», – сказал Сердеров.