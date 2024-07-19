Стало известно, почему вингер сборной Турции не перейдет в «Зенит»

Сделка по переходу вингера «Галатасарая» Барыша Йилмаза в «Зенит» не состоится, сообщает «Евро-Футбол.Ру» Стамбульцы не готовы продавать 24-летнего игрока сборной Турции дешевле, чем за 35 миллионов евро.
Кроме того, сам футболист не хочет переходить в Россию. На него претендуют команды АПЛ. При этом прямого предложения от «Зенита» по Йилмазу не поступало, всe ограничилось консультациями со стороной футболиста.
- Йилмаз в прошлом сезоне провел за «Галатасарай» 55 матчей, забил 7 голов, отдал 12 передач. На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах сборной Турции.
- Ранее сообщалось, что он может стать частью сделки по переходу Вендела из «Зенита» в «Галатасарай».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»