Стало известно, почему вингер сборной Турции не перейдет в «Зенит»

Сделка по переходу вингера «Галатасарая» Барыша Йилмаза в «Зенит» не состоится, сообщает «Евро-Футбол.Ру» Стамбульцы не готовы продавать 24-летнего игрока сборной Турции дешевле, чем за 35 миллионов евро.

Кроме того, сам футболист не хочет переходить в Россию. На него претендуют команды АПЛ. При этом прямого предложения от «Зенита» по Йилмазу не поступало, всe ограничилось консультациями со стороной футболиста.