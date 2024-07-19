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  • Стало известно, почему вингер сборной Турции не перейдет в «Зенит»

Стало известно, почему вингер сборной Турции не перейдет в «Зенит»

19 июля 2024, 09:26
2

Сделка по переходу вингера «Галатасарая» Барыша Йилмаза в «Зенит» не состоится, сообщает «Евро-Футбол.Ру» Стамбульцы не готовы продавать 24-летнего игрока сборной Турции дешевле, чем за 35 миллионов евро.

Кроме того, сам футболист не хочет переходить в Россию. На него претендуют команды АПЛ. При этом прямого предложения от «Зенита» по Йилмазу не поступало, всe ограничилось консультациями со стороной футболиста.

  • Йилмаз в прошлом сезоне провел за «Галатасарай» 55 матчей, забил 7 голов, отдал 12 передач. На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах сборной Турции.
  • Ранее сообщалось, что он может стать частью сделки по переходу Вендела из «Зенита» в «Галатасарай».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Йилмаз Барыш
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1721371773
"При этом прямого предложения от «Зенита» по Йылмазу не поступало,всё ограничилось консультациями со стороной футболиста"-аналогично как с Дзаньоло.А Йылмаз естественно отказался от перехода.Турки там пишут,что за 20 млн. якобы Зенит готов продать Вендела,но у Галатасарая нет возможностей заплатит даже 20 млн.Максимум 15 млн. они предлагали, поэтому они фактически могут забыть про Вендела, т.к дешевле его никто не отпустит
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Мордаванин
1721379455
ни барыша ни гешефта нахер этонадо
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