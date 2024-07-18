Черчесов прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». Специалист возглавлял московский клуб с 2007 по 2008 год.

– Есть в общественном сознании мнение, что Станислав Черчесов очень хочет вернуться в московский «Спартак» и какой-то вот некий гештальт закрыть. Насколько это правда?

– Во-первых, это абсолютная неправда. Никто, ещe раз повторяю, никуда не бежит. Гештальт мы в других клубах закрыли, и мне, как говорится, нечего в этом плане сказать.

Ещe раз повторяю, я не знаю руководителей клуба. Основателя Леонида Арнольдовича я знал, естественно. Всегда его уважал и буду уважать. Абсолютно. Он нас и критиковал, и хвалил. Ну, знаешь, как это, у нас мужские отношения до сих пор, и здесь никаких проблем нет. Будет у них такая, как это сказать, возможность или желание, или цель поговорить, пообщаться – мы поговорим, пообщаемся. Другое дело, что никогда не знаешь, чем это закончится. Потому что есть «Спартак», где я капитанил, где я выигрывал последний кубок СССР. Ну, много чего натворили. И понятно, поэтому, когда начинается, вспоминают тебя и ассоциируют.