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Семак пожаловался на календарь «Зенита» на старте сезона

18 июля 2024, 17:00
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что ему не нравится календарь петербургской команды на старте сезона РПЛ.

В 1-м туре «Зенит» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», затем команда отправится на матч с «Рубином» в Казань.

– Сергей Богданович, как-то за Суперкубком эту тему не поднимали. Как бы вы вообще оценили календарь на старте для «Зенита»? Два выездных матча – это хорошо или плохо? И вообще как вам в целом календарь?

– Календарь непростой. С учетом Суперкубка у нас три выездных матча, домашние игры тоже в начале сезона с командами, которые будут вести борьбу за медали, за верхние места. Конечно, он непростой. Ни одной легкой игры на старте у нас нет.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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шахта Заполярная
1721312051
Началось нытье.
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Болотоход
1721312314
Бедненькие!! 2 выезда подряд! Глядите не обосытесь((((
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Garrincha58
1721313225
вы что тут он же не жалуется, а просто говорит что календарь не простой а эти журналюшки всё переиначивают
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...короче
1721313251
...а кому сейчас легко?)...
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...короче
1721313404
...очень хороший, качественно-отражающий заголовок!). Писарчук-умница-талантище-глыба!)...
Ответить
порт
1721313927
Новостники .........
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Spirit_78
1721314132
Пожаловался? Опять заголовок кликбейтный.
Ответить
zra78
1721315066
Каждый июль...)))) Стыдоба то какая)
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Красногвардейчик
1721316613
С ЦСКА пусть поменяется..,нытик сельдерей
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Romio-xxx
1721324553
Ну если быть адекватным,то где он "жаловался"?Я в этом отрезке интервью вижу только констатацию факта.
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