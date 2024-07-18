Семак пожаловался на календарь «Зенита» на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что ему не нравится календарь петербургской команды на старте сезона РПЛ.

В 1-м туре «Зенит» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», затем команда отправится на матч с «Рубином» в Казань.

– Сергей Богданович, как-то за Суперкубком эту тему не поднимали. Как бы вы вообще оценили календарь на старте для «Зенита»? Два выездных матча – это хорошо или плохо? И вообще как вам в целом календарь?

– Календарь непростой. С учетом Суперкубка у нас три выездных матча, домашние игры тоже в начале сезона с командами, которые будут вести борьбу за медали, за верхние места. Конечно, он непростой. Ни одной легкой игры на старте у нас нет.