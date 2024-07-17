«Локомотив» представил вторую форму на сезон

«Локомотив» презентовал второй комплект формы на предстоящий сезон.

Форма выполнена в белых цветах, на ней можно увидеть тонкие вертикальные полосы красного и зеленого цветов.

«Второй комплект сезона 2024/25 – белый с тонкими вертикальными красно-зелeными линиями. Символ чистоты и совершенства. Напоминание о выдающихся достижениях клуба. Историческую и современную значимость подчeркивает монохромная эмблема.

Не гостевой, а «второй» комплект – в белом нам комфортно и дома», – говорится в сообщении «Локо».