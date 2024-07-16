Мбаппе прокомментировал трансфер в «Реал»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода.

«Это большая честь и привилегия – быть здесь. Это историческое событие для меня и семьи.

Еще ребенком я понял, что должен играть за «Реал». Это была моя мечта. Потом это стало целью и судьбой. Я прошел через много этапов, чтобы оказаться здесь», – сказал Мбаппе на пресс-конференции.