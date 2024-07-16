Мбаппе прокомментировал трансфер в «Реал»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода.
«Это большая честь и привилегия – быть здесь. Это историческое событие для меня и семьи.
Еще ребенком я понял, что должен играть за «Реал». Это была моя мечта. Потом это стало целью и судьбой. Я прошел через много этапов, чтобы оказаться здесь», – сказал Мбаппе на пресс-конференции.
- Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом».
- Он пришел в мадридский клуб из «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
Источник: «Бомбардир»