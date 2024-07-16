«Спортинг» заинтересован в покупке Кассьерры у «Зенита»

«Спортинг» рассматривает возможность приобретения у «Зенита» 27-летнего нападающего Матео Кассьерры. По данным «Спорт-Экспресса», петербургский клуб не готов расставаться с колумбийцем менее чем за 20 миллионов евро.
Португальская сторона может заплатить такую сумму только в случае продажи в одну из топ-команд АПЛ 26-летнего шведского форварда Виктора Дьeкереша. Интерес к нападающему проявляет «Челси»
- Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.
- Он провел за петербуржцев 73 матча, забил 30 голов.
- Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»