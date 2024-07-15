Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Шнякина на призыв уволить его с «Матч ТВ»

15 июля 2024, 22:08
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о призыве журналистки Алены Долецкой уволить его.

  • Долецкой не понравилось, как Шнякин комментировал финал Евро-2024.

«Холмы пошли там, где не ждали.

Не знаком с Алeной Долецкой и еe работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я – с нетерпением жду от неe уточнений», – написал Шнякин.

  • Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.
  • Он работает на «Матч ТВ» с момента основания в 2015 году.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

Еще по теме:
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России 3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024 5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1721071171
В предыдущем матче этого дуэта Шнякин весь матч шутил над Геничем.Шутки типа «скажи мне как игрок прошедший лучшую лигу мира» или «скажи мне как бывший тренер».Перл про половозрелых испанцев, шутка про детей Мораты,про растущие конечности Ямала… Вы комментаторы и ваше дело комментировать то что происходит на поле.А не заставлять слушать тупые шутки друг о друге и т.д.
Ответить
ZAITZEFF2011
1721071451
Гов_няный комментатор как и многие на матч тв.
Ответить
Виталич
1721108063
Нормально комментируют..а вам кого надо то? Не нравится,отключите..а мне вообще по барабану,кто комментирует..
Ответить
МАН. Ю
1721108958
Всё нормально, идём ко дну!
Ответить
Nitup
1721114851
Бьют пяткой себя в грудь, что их задача - это популяризация футбола в стране. Но бесплатно будут показывать только Бздинит, да? Весь этот грязьпромовский серпентарий, называемый "Матч-ТВ", надо с позором, желательно ссаными тряпками, вместе с их высокопоставленными шлюхами, выгнать в окопы Донбасса. Там пусть популяризируют голубые ценности...
Ответить
Андрей-Прокопьев-yandex
1721117627
Давно пора не только его но и весь канал матч тв разогнать.
Ответить
slavа0508
1721157029
А кто такая Долецкая ???Баба в футболе . как на корабле к беде ...
Ответить
Красногвардейчик
1721159026
Шняга.....а тебе не всё равно кто она такая? главное о тебе и тебе подобных, правду сказала))
Ответить
Garrincha58
1721193237
реакция ещё есть(а то зажирел совсем) значит дети ещё будут
Ответить
АЛЕКС 58
1721221805
Папа мюллер со шлюхой тиной сами решат кого уволить
Ответить
Главные новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+