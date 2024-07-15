Реакция Шнякина на призыв уволить его с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о призыве журналистки Алены Долецкой уволить его.

Долецкой не понравилось, как Шнякин комментировал финал Евро-2024.

«Холмы пошли там, где не ждали.

Не знаком с Алeной Долецкой и еe работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я – с нетерпением жду от неe уточнений», – написал Шнякин.

Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.

Он работает на «Матч ТВ» с момента основания в 2015 году.

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