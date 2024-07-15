Футболист Испании – о победе на Евро-2024: «Теперь идем за чемпионатом мира»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями от победы на Евро-2024.

«Я испытываю эйфорию, очень счастлив. Все наши фанаты, наши родственники заслужили это. Мы – чемпионы Европы, и теперь идем за чемпионатом мира. Мы очень много страдали. У Англии есть футболисты, которые способны делать разницу, но мы смогли их сдержать. Никто не может победить нас. У нас великая команда», – заявил Уильямс.

Нико Уильямс поучаствовал в победе Испании в финальном поединке против Англии (2:1). Именно вингер открыл счет в игре.

Всего в активе Нико 6 встреч на континентальном первенстве в Германии. В них футболист сумел записать на свой счет 2 гола и 1 голевой пас.

Всего в активе Уильямса 19 матчей за сборную Испании, в которых он сумел отметиться 3 голами.

СМИ активно пишут о том, что в услугах игрока «Атлетика» Бильбао заинтересована «Барселона». Боссы каталонского клуба ведут интенсивные переговоры о переходе игрока.

Последний раз Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.

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