Стали известны стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Англии. Игра состоится 14 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Испания: Симон, Кукурелья, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Англия: Пикфорд, Уокер, Гехи, Стоунз, Шоу, Райс, Майну, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
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Источник: «Бомбардир»