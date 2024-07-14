Стали известны стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Англии. Игра состоится 14 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Испания: Симон, Кукурелья, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Англия: Пикфорд, Уокер, Гехи, Стоунз, Шоу, Райс, Майну, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

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