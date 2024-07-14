«Ненавижу их»: Божович надеется, что Англия проиграет в финале Евро-2024

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» Миодраг Божович в финале Евро-2024 поддержит Испанию.
- Матч начнется в 22:00 мск.
- Англия может впервые выиграть Евро.
- Испания брала Евро в 2008 и 2012 годах.
«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы.
Испания – одна из самых лучших команд в Европе. Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игроками, как Ламин Ямаль. На Евро сборная показывала самый красивый футбол и заслуживает победы. Англичане ничего не показали. И будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», – сказал Божович.
Источник: «Спорт-Экспресс»