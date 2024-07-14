Мусаев высказался об игре Глушенкова

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в суперкубковой игре.
«Глушенков зарекомендовал себя давно, еще в «Локомотиве» в качестве одного из лучших атакующих игроков. А «Зенит» меняется, играет на скорости. Все, чего мы ожидали, увидели сегодня. Никого не нужно было бодрить, это был шанс заработать трофей. Мы плохо реагировали на атаки «Зенита». Во втором тайме мы сказали, что не имеем права бросить играть из‐за болельщик», – высказался Мусаев.
- Мурад Мусаев бы утвержден наставником «Краснодара» весной 2024 года.
- У руля кубанского коллектива россиянин провел 11 поединков, в которых сумел одержать 5 побед. Также в активе Мурада 2 ничьих и 4 поражения.
- «Краснодар» не смог завоевать Суперкубок, проиграв «Зениту» (2:4).
- Команда Семака лишила противостояние интриги еще в первой половине встречи, трижды поразив ворота «Краснодара».
- Главную роль в успехе петербуржского клуба сыграл новобранец Максим Глушенков, забивший два мяча в ворота южан.
- В 1-м туре нового сезона РПЛ «Краснодар» приедет в гости в Грозный, где встретится с «Ахматом» Магомеда Адиева.
Источник: «Матч ТВ»