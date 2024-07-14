Мусаев высказался об игре Глушенкова

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в суперкубковой игре.

«Глушенков зарекомендовал себя давно, еще в «Локомотиве» в качестве одного из лучших атакующих игроков. А «Зенит» меняется, играет на скорости. Все, чего мы ожидали, увидели сегодня. Никого не нужно было бодрить, это был шанс заработать трофей. Мы плохо реагировали на атаки «Зенита». Во втором тайме мы сказали, что не имеем права бросить играть из‐за болельщик», – высказался Мусаев.