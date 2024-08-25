Мусаев объяснил, почему сделал шесть замен в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пояснил, почему сделал шесть замен вместо пяти в игре 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«У Лунева была травма головы. А по регламенту, если травма головы, (обеим командам) можно по одной лишней замене. Мы не то чтобы забыли (регламент). Арбитр подошел к нашей скамейке и сказал: «У вас есть еще одна замена». Мы сказали: «Окей, спасибо», – пояснил Мусаев.