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  • Мусаев объяснил, почему сделал шесть замен в матче с «Динамо»

Мусаев объяснил, почему сделал шесть замен в матче с «Динамо»

25 августа 2024, 20:57
2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пояснил, почему сделал шесть замен вместо пяти в игре 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«У Лунева была травма головы. А по регламенту, если травма головы, (обеим командам) можно по одной лишней замене. Мы не то чтобы забыли (регламент). Арбитр подошел к нашей скамейке и сказал: «У вас есть еще одна замена». Мы сказали: «Окей, спасибо», – пояснил Мусаев.

  • «Краснодар» смог обыграть «Динамо» Марцела Лички (1:0). Три очка кубанскому коллективу принес бразилец Виктор Са.
  • Победа над бело-голубыми позволила «быкам» подняться на четвертую строчку, одержав третью победу подряд в чемпионате.
  • Теперь в активе коллектива Мурада Мусаева 12 очков. Южане отстают от лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга всего на 2 турнирных балла.
  • В следующем туре «Краснодар» сыграет со столичным «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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1724611430
В договорняке не важно сколько замен
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neim
1724630341
Странное правило. Я бы ещё мог понять, если шестую замену разрешалось сделать "потерпевшей" стороне. А соперник, травмирующий вратаря почему такое право должен иметь ? Получается, что если вдруг приперло сделать замену, а лимит уже исчерпан, бей вратаря соперников по голове ?
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