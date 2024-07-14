«Зенит» завоевал 30-й трофей в истории клуба

«Зенит» оказался сильнее «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Петербуржцы завоевали 30-й трофей в своей истории. На счету клуба 11 чемпионских титулов, 6 Кубков России, 9 Суперкубков России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок Премьер-Лиги.