OLIMPBET-Суперкубок России. Дубль Глушенкова в матче с «Краснодаром» (4:2) позволил «Зениту» взять трофей в 5-й раз подряд

«Зенит» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России победил в Волгограде «Краснодар». Дубль оформил новичок петербуржцев Максим Глушенков.

В трех голах «Зенита» поучаствовал полузащитник Вендел.

У «Краснодара» отличился возвратившийся из «Динамо» Федор Смолов.

«Зенит» взял суперкубковый трофей в пятый раз подряд.

OLIMPBET-Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 4:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родригао, 13; 2:0 – Вендел, 33; 3:0 – Глушенков, 42; 3:1 – Кривцов, 65; 4:1 – Глушенков, 68; 4:2 – Смолов, 70.