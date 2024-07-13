Личка объяснил, почему молодым перспективным россиянам не стоит переходить в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка призвал молодых россиян не переходить в «Зенит».

– Представим ситуацию: вы – молодой, перспективный российский футболист, играете в середняке РПЛ, и вас зовет «Зенит». Пошли бы туда?

– В «Зенит» – нет, не перешел бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Страхиня Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в РПЛ.