В ФНЛ планируют реформировать работу болбоев

В Первой лиге протестируют новшество в работе болбоев. Это произойдет 17 июля на игре сборной Медиалиги с командой Драфта ФНЛ.

Футболисты будут забирать мячи со специальных подставок возле поля, куда их ставить будут болбои. Контакта между болбоями и спортсменами не будет.

«Подобное делал в Германии «Байер». Такое нововведение у себя мы планируем протестировать на предстоящем «Драфте». А дальше будем принимать решение», – сказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.