В АПЛ приняли решение о порядке возврата игрокам мячей, покинувших поле

АПЛ решила запретить мальчикам и девочкам, подающим мячи, отдавать футболистам игровой снаряд, покинувший пределы поля. Они должны будут класть мячи на специальные подставки, откуда игроки должны будут сами забирать их.

Подставки будут расположены по периметру поля, их количество будет увеличено. Во время игр «ассистентам по мячу», как их официально называет АПЛ, нельзя будет находиться рядом с подставками.

АПЛ приняла такое решение, поскольку болбои и болгерл могли умышленно манипулировать с возвращением мяча футболистам, помогая хозяевам поля, – делать это слишком быстро или медленно в зависимости от того, как складывается матч для их команды.