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  • В АПЛ приняли решение о порядке возврата игрокам мячей, покинувших поле

В АПЛ приняли решение о порядке возврата игрокам мячей, покинувших поле

29 марта 2024, 08:58
5

АПЛ решила запретить мальчикам и девочкам, подающим мячи, отдавать футболистам игровой снаряд, покинувший пределы поля. Они должны будут класть мячи на специальные подставки, откуда игроки должны будут сами забирать их.

Подставки будут расположены по периметру поля, их количество будет увеличено. Во время игр «ассистентам по мячу», как их официально называет АПЛ, нельзя будет находиться рядом с подставками.

АПЛ приняла такое решение, поскольку болбои и болгерл могли умышленно манипулировать с возвращением мяча футболистам, помогая хозяевам поля, – делать это слишком быстро или медленно в зависимости от того, как складывается матч для их команды.

  • Из-за этого во время матчей АПЛ неоднократно возникали конфликтные ситуации.
  • Подставки для мячей ранее уже использовались в футболе во время пандемии COVID-19.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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моэм
1711693641
Ничего не поделаешь , когда попытки объяснить молодым что поступать подло , гадко и низко это нехорошо ....и удивляться тут нечему , это же Англия , Где уровень подлости и низости выше ЕС в 2-3 раза .
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Artemka444
1711694179
Бредово
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...уефан
1711694799
... владелец фабрики пластиковых изделий - очень влиятельный человек в футболе)...
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ilichkadr
1711699948
Осталось оборудовать специальные подставки датчиками, чтобы те сигнализировали напрямую в МИ6.
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САДЫЧОК
1711721206
Замедлит темп игры Где столько подставок взять? Да и игроки в эти подставки в динамике игры могут вьехать!
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