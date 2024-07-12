Титов – об отстранении: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о санкциях против российского футбола.

– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?

– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.

Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.

– Даже сейчас есть топовые трансферы из РПЛ в Европу – например, Матвей Сафонов. О чем это говорит?

– О том, что российский футбол жив, за нами следят. Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают.

Мы в тренде. Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось.