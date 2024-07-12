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  • Титов – об отстранении: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив»

Титов – об отстранении: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив»

12 июля 2024, 19:20
4

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о санкциях против российского футбола.

– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?

– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.

Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.

– Даже сейчас есть топовые трансферы из РПЛ в Европу – например, Матвей Сафонов. О чем это говорит?

– О том, что российский футбол жив, за нами следят. Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают.

Мы в тренде. Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось.

  • Отстранение длится с февраля 2022 года.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024.
  • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (4)
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Александр-Каратеев-yandex
1720802899
Всё верно.
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Spartak_forv@
1720805872
«Как хорошо,что Запад приглашает играть наших футболистов,хотя Запад воюет с нами в прямом и в информационном смысле.Этим Запад показывает Западу,что Западу нас не сломить»
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Vratarь
1720808904
В футбол играть! Название первенств вторично. Смотреть, болеть, а не трындеть - так победим!
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Давид59
1720813850
Наш футбол жил и будет жить. Другой вопрос, интересно ли болельщику смотреть товарняки со средней азией и чемпионаты европы и мира без нас.
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