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  • Мостовой высоко оценил свои прогнозы и высказался об исходе финала Евро-2024

Мостовой высоко оценил свои прогнозы и высказался об исходе финала Евро-2024

12 июля 2024, 10:19
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что его высказывания влияют на оценки некоторых футбольных экспертов.

«Мои прогнозы на полуфиналы должны были сбыться, в каждом из двух было «горячо», – но в последний момент сорвались. Кто мог подумать, что Англия забьет в последний момент? Как это возможно?! И я готовился к дополнительному времени, которое напророчил, и сами англичане! Но вышли Палмер и Уоткинс, создали этот сумасшедший гол.

Получилось 2:1 вместо 1:1, которые я предрекал. Вполне могла быть ничья и в матче Франция – Испания. Французы в конце запороли два момента. Так что чувства неловкости за те прогнозы у меня нет.

Чем завершится полуфинал Англия – Голландия, мне было все равно. Главное, любимая Испания вышла в финал! Сейчас думаю: пожалуй, с англичанами испанцам придется сложнее.

Кто-то и сейчас умудряется критиковать Англию за какой-то «не такой» футбол. Что за бред?! Всем повторяю – это потрясающая сборная. Одному даже сказал так: «Вот представь, сейчас англичане заявят – раз мы играем в плохой футбол, отказываемся выходить на финальный матч. Едем домой. Пусть Испания считает себя победителем, болельщики сдают билеты». Так лучше?

Голландцы, чувствовалось, под натиском этих «слабых» англичан в полуфинале пробуксовывали. Где-то до 70-й минуты. Как раз в концовке Нидерланды играли лучше, и мне казалось: если кто-то забьет, то это будут они.

Англичане не сдулись, но отдали мяч, стояли. Дожидались дополнительного времени. Но вышел парень на замену – и на тебе... Дай ему десять попыток с того же места – восемь раз мяч пролетит мимо ворот! А два раза – попадет защитнику в ногу. Невозможно оттуда забить!

Полагаю, в финале Испания будет владеть мячом. Постараются обыгрывать один в один. Скорее всего, выиграют 2:1. Или будет ничья в основное.

Слышал, как один эксперт произнес: «Теперь уж я сомневаюсь, что Испания выиграет финал». В принципе они должны слушать, что Мостовой скажет! Часто ведь повторяют, что я говорил задолго до этого. Смотришь какой-то эфир – да там половина мыслей с моих слов...

Моя особенность в том, что не переобуваюсь на ходу. Как делают многие. Сохранил даже подборку высказываний таких персонажей: в первом туре у них одно мнение, к полуфиналам – уже противоположное. А я и сегодня готов подписаться под любым своим словом двухнедельной давности.

Те команды, которые выделял с самого начала, дошли до финала. Со смехом наблюдаю, как затихают те, кто критиковал весь турнир Англию. Кто-то смеялся над словами Саутгейта: «Я пришел сюда, чтоб радовать людей».

Где вы, ребята? Будете смотреть финал или не стоит, раз Англия играет ужасно? Вслед за мной то ли Дешам, то ли Саутгейт сказал: «Если вам не нравится – не смотрите. Есть же другие виды спорта, другие команды». Можете переключиться на эротический канал.

Замечу: я не переобуваюсь даже в мелочах. Что в футболе, что по жизни», – написал Мостовой.

  • Ранее экс-футболист прогнозировал счет 1:1 и серии пенальти в обоих полуфиналах Евро-2024. В итоге Испания победила Францию (2:1), а Англия – Нидерланды (2:1) в основное время.
  • Финал турнира между Испанией и Англией пройдет 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Англия Испания Нидерланды Франция Мостовой Александр
Комментарии (1)
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...короче
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...монолог человека в короне, слегка сдвинутой на бок...
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