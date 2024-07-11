Рой Кин дал совет Роналду

Экс-игрок сборной Ирландии Рой Кин поделился мыслями по поводу будущего форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Ему следует взять паузу и отойти от футбола сборных, а если он все ещe будет играть на клубном уровне, то поразмышлять о ЧМ-2026. Мы наблюдаем за Кейном, когда он совсем не в форме, и ваши главные бомбардиры не в деле, вы играете вдесятером. Когда вы играете на самом высоком уровне, вы действительно не можете никого тащить. Тем не менее движение Роналду в матче с Францией было потрясающим», – отметил Кин.
- 39-летний Криштиану Роналду провалил Евро-2024. В 5 играх континентального первенства в Германии звездный форвард отметился лишь 1 ассистом.
- Футболист саудовского «Аль-Насра» имеет в своем активе 212 поединков в майке португальской сборной. В них игрок сумел записать на свой счет 130 голов.
- Португалия вылетела в четвертьфинале. Дружина Роберто Мартинеса уступила Франции Дидье Дешама (0:0, 3-5 пен.).
- Следующий крупный турнир состоится в 2026 году. Чемпионат мира пройдет в США.
Источник: Sportskeeda