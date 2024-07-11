Рой Кин дал совет Роналду

Экс-игрок сборной Ирландии Рой Кин поделился мыслями по поводу будущего форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Ему следует взять паузу и отойти от футбола сборных, а если он все ещe будет играть на клубном уровне, то поразмышлять о ЧМ-2026. Мы наблюдаем за Кейном, когда он совсем не в форме, и ваши главные бомбардиры не в деле, вы играете вдесятером. Когда вы играете на самом высоком уровне, вы действительно не можете никого тащить. Тем не менее движение Роналду в матче с Францией было потрясающим», – отметил Кин.