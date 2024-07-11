Генич отреагировал на победу Англии над Нидерландами

Известный комментатор Константин Генич поделился мыслями по поводу победы сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.
«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», – написал Генич.
- Сборная Англии оказалась сильнее Нидерландов.
- Англичане снова пропустили первыми. Ворота Джордана Пикфорда поразил Хави Симонс.
- Но английской сборной удалось довольно быстро отыграться. С пенальти забил Гарри Кейн.
- Победный гол на счету форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. Он забил в самой концовке и принес победу англичанам.
Следите за главными событиями ЕВРО в нашем боте!
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова