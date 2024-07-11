Генич отреагировал на победу Англии над Нидерландами

Известный комментатор Константин Генич поделился мыслями по поводу победы сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», – написал Генич.

Сборная Англии оказалась сильнее Нидерландов.

Англичане снова пропустили первыми. Ворота Джордана Пикфорда поразил Хави Симонс.

Но английской сборной удалось довольно быстро отыграться. С пенальти забил Гарри Кейн.

Победный гол на счету форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. Он забил в самой концовке и принес победу англичанам.

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