Расписание матчей Евро-2024, 10 июля

Во вторник, 10 июля, состоится второй матч 1/2 финала Евро-2024.

Нидерланды сыграют с Англией в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». На время Евро-2024 он называется «БВБ Штадион Дортмунд» и вмещает 62 тысячи зрителей. Ранее здесь сыграли Италия – Албания (2:1), Турция – Грузия (3:1), Турция – Португалия (0:3), Франция – Польша (1:1) и Германия – Дания (2:0).

Это будет последний матч турнира в Дортмунде. Ранее закончили принимать игры Евро Гельзенкирхен, Кeльн, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф и Мюнхен.

Расписание Евро-2024 на 10 июля

Нидерланды – Англия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko