Корнеев прокомментировал переход Койта в ЦСКА

Бывший спортивный директор Игорь Корнеев поделился взглядом на трансфер нападающего Секу Койта в ЦСКА.
«Что касается трансфера Секу Койта в ЦСКА, то это сильный игрок. Это суперприобретение для ЦСКА! Рано говорить о том, сможет ли Койта повторить достижения Ахмеда Мусы и Сейду Думбия в стане армейцев, но для этого есть все качества», – высказался Корнеев.
- 24-летний малиец Секу Койта, играющий на позиции центрального нападающего, в новом сезоне будет представлять ЦСКА.
- С 2019 года Секу играл за «РБ Зальцбург». В майке австрийского коллектива центрфорвард провел 106 поединков.
- В них Койта забил 43 гола. Также в активе малийского футболиста 21 голевой пас.
- В минувшем сезоне Койта записал на свой счет 8+2 по системе «гол плюс пас» в 24 играх.
- Игрок забил 4 гола в 29 матчах за сборную Мали.
Источник: «Чемпионат»