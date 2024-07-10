Корнеев прокомментировал переход Койта в ЦСКА

Бывший спортивный директор Игорь Корнеев поделился взглядом на трансфер нападающего Секу Койта в ЦСКА.

«Что касается трансфера Секу Койта в ЦСКА, то это сильный игрок. Это суперприобретение для ЦСКА! Рано говорить о том, сможет ли Койта повторить достижения Ахмеда Мусы и Сейду Думбия в стане армейцев, но для этого есть все качества», – высказался Корнеев.