Экс-игрок «Локомотива» оценил трансфер Глушенкова в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Омельянчук поделился мыслями по поводу перехода Максима Глушенкова в «Зенит».

«Игра покажет, является ли переход в «Зенит» для Глушенкова шагом вперeд. Зависит от того, как он адаптируется и вольeтся в систему клуба. В «Локомотиве» он выделялся, через него шла вся игра, и он отдавал много голевых передач. Поэтому, конечно, уход Глушенкова – потеря для «Локомотива». Но вопрос, как он будет показывать себя в «Зените», потому что там большая конкуренция. Именно поэтому ему надо доказывать свою состоятельность», – ответил Омельянчук.