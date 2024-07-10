Экс-игрок «Локомотива» оценил трансфер Глушенкова в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Омельянчук поделился мыслями по поводу перехода Максима Глушенкова в «Зенит».
«Игра покажет, является ли переход в «Зенит» для Глушенкова шагом вперeд. Зависит от того, как он адаптируется и вольeтся в систему клуба. В «Локомотиве» он выделялся, через него шла вся игра, и он отдавал много голевых передач. Поэтому, конечно, уход Глушенкова – потеря для «Локомотива». Но вопрос, как он будет показывать себя в «Зените», потому что там большая конкуренция. Именно поэтому ему надо доказывать свою состоятельность», – ответил Омельянчук.
- Атакующий полузащитник Максим Глушенков следующий сезон проведет в «Зените». Россиянин подписал трудовое соглашение с невским коллективом по схеме 4+1.
- Он перебрался в Санкт-Петербург из «Локомотива», где в прошлом сезоне оформил 16 голевых передач и забил 6 голов в РПЛ.
- Зенит проведет свой первый официальный поединок после паузы. Коллектив Сергея Семака встретится с «Краснодаром» Мурада Мусаева в рамках Суперкубка.
- Чемпион России участвовал в Летнем Кубке, где сыграл три матча. В активе «Зенита» 2 победы и 1 поражение. Глушенков поучаствовал во всех трех играх, но какими-либо голевыми действиями отметиться не смог. Он играл в нападении и на правом фланге.
Источник: «Чемпионат»