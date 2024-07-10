Тренер Испании высказался об игре Ямаля

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру Ламина Ямаля против Франции (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.
«Ламин играет так, будто у него гора опыта за плечами. Я счастлив, что он в нашей команде. Уверен, он будет радовать нас еще долгие годы», – высказался де ла Фуэнте.
- Юный испанский талант Ламин Ямаль своим красивым голом помог Испании обыграть Францию. Футболист сравнял счет.
- Второй гол испанской сборной на счету атакующего полузащитника Дани Ольмо.
- На турнире Ямаль провел 6 игр. В них вингер «Барселоны» записал в свой актив 1 гол и 3 ассиста. Всего на счету Ламина 3 гола в 13 матчах в майке испанской сборной.
Источник: Официальный сайт УЕФА