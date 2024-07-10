Тренер Испании высказался об игре Ямаля

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру Ламина Ямаля против Франции (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.

«Ламин играет так, будто у него гора опыта за плечами. Я счастлив, что он в нашей команде. Уверен, он будет радовать нас еще долгие годы», – высказался де ла Фуэнте.