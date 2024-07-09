Жемалетдинов прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями в связи с заключением контракта с армейским клубом.
«Я очень рад, что подписал контракт с ЦСКА, с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы всe решили и пришли к компромиссу.
Команда и тренерский штаб очень тепло приняли меня, со многими ребятами я был знаком. Поэтому получилось быстро включиться в работу и начать показывать свои сильные стороны.
Считаю, что цели на сезон нужно ставить самые высокие. Командная цель – стать чемпионами. Я отдам все силы, чтобы помочь клубу и привести его к заветному первому месту», – сказал Жемалетдинов.
- 27-летний футболист присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента после истечения договора с «Локомотивом».
- Его зарплата в московском клубе составит 850 тысяч евро в год.
- Срок контракта – 1+1.
Источник: телеграм-канал ЦСКА