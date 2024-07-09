Булыкин объяснил, зачем Соболев идет в «Зенит»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил будущий трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Сейчас уже это нормально, когда игроки переходят в стан принципиального соперника, те времена уже ушли, когда играли до конца карьеры. Соболев просто хочет большую зарплату и титулы, его можно понять.

Это точно никакое не предательство. Болельщики, конечно, могут этого не понять, но через какое-то время все забудется», – сказал Булыкин.