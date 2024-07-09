Булыкин объяснил, зачем Соболев идет в «Зенит»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил будущий трансфер Александра Соболева в «Зенит».
«Сейчас уже это нормально, когда игроки переходят в стан принципиального соперника, те времена уже ушли, когда играли до конца карьеры. Соболев просто хочет большую зарплату и титулы, его можно понять.
Это точно никакое не предательство. Болельщики, конечно, могут этого не понять, но через какое-то время все забудется», – сказал Булыкин.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- Соболев в «Спартаке» 4 года.
Источник: «РБ Спорт»