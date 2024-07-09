Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила фото в одном лифчике

Российская гимнастка и фанатка «Спартака» Ангелина Мельникова выложила фото из магазина.

Девушка запечатлела себя в примерочной в одном лифчике.

23-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка токийских Игр (2021 год).

Помимо собственной карьеры девушка тренирует детей.

Мельникова посещает матчи «Спартака».

Фото: соцсети Ангелины Мельниковой

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