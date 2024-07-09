Мостовой дал прогноз на полуфиналы Евро-2024

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ожидает, что в обоих полуфиналах Евро-2024 будут бить серии пенальти.

«На этом чемпионате Европы я предсказал уже столько результатов, что знакомые поражаются. Спрашивают: «Как это возможно?!» А для меня ничего удивительного в собственной прозорливости нет. Многие пытаются прогнозировать, опираясь на собственные ощущения. Интуицию. Симпатии.

Для меня симпатии на третьем месте – я трезво анализирую футбольные возможности! Поэтому изумлялся: почему с первых туров кто-то ругает Францию, Англию? Да всех, кто сейчас в полуфинале, – может, за исключением Испании. Говорил этим людям: подождите, не время ругать...

Так что понимаю ваше желание слушать мои прогнозы. Готов предсказать исходы полуфиналов. Обе пары сыграют вничью 1:1. Что случится в серии пенальти – сейчас сказать невозможно», – написал Мостовой.