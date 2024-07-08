Мостовой предположил, как Ямаль проявил бы себя в РПЛ

Александр Мостовой высоко оценил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Футболисту в конце этой недели исполнится 17 лет.

На клубном уровне он выступает за «Барселону».

На Евро-2024 в активе Ямаля 3 ассиста в 5 матчах.

«У сборной Испании лучшие фланги нападения на этом Евро. Ямаль и Уильямс играют на какой-то запредельной скорости, постоянно обостряют ситуацию, обыгрывают один в один.

Немцы пока лучше всех справились с тем, чтобы нейтрализовать их, но гол ведь все равно пришел с фланга Ямаля.

Смогли бы защитники РПЛ обороняться против Ямаля? В РПЛ Ямаль просто издевался бы над защитниками, он быстрее них в пять раз», – сказал Мостовой.