Сычев оценил возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», – сказал Сычев.
- По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» готов отпустить 27-летнего Соболева за 11 миллионов евро. Однако петербуржцы не готовы брать игрока за такую цену.
- В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»