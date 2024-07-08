Сычев оценил возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», – сказал Сычев.