Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила соблазнительные фото из бассейна

Российская гимнастка и фанатка «Спартака» Ангелина Мельникова выложила свежие кадры с отдыха.
Девушка запечатлена в черном купальнике в бассейне.
- 23-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка токийских Игр (2021 год).
- Помимо собственной карьеры девушка тренирует детей.
- Мельникова посещает матчи «Спартака».
Фото: соцсети Ангелины Мельниковой
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Источник: «Бомбардир»