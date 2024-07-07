Стала известна зарплата Барко в «Спартаке»

Полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко близок к переходу в «Спартак».
По сведениям СМИ, 25-летний аргентинец будет получать в столичном клубе 2 миллиона евро в год. Также в трудовом договоре футболиста со «Спартаком» предусмотрены бонусы в размере до 2 миллионов евро.
- «Спартак» близок к покупке у «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко за 16 миллионов евро.
- Аргентинец в 127 играх за свой клуб оформил 17+ 19 по системе «гол плюс пас».
- Ряды «Спартака» уже пополнил 32-летний бразильский центрфорвард Виллиан Жозе.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»