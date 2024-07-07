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Стала известна зарплата Барко в «Спартаке»

7 июля 2024, 06:52
29

Полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко близок к переходу в «Спартак».

По сведениям СМИ, 25-летний аргентинец будет получать в столичном клубе 2 миллиона евро в год. Также в трудовом договоре футболиста со «Спартаком» предусмотрены бонусы в размере до 2 миллионов евро.

  • «Спартак» близок к покупке у «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко за 16 миллионов евро.
  • Аргентинец в 127 играх за свой клуб оформил 17+ 19 по системе «гол плюс пас».
  • Ряды «Спартака» уже пополнил 32-летний бразильский центрфорвард Виллиан Жозе.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (29)
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JIEGEHDA
1720335204
2 ляма евро. На минуточку Бразилы Зенита ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ НОВЫЗ КОНТРАКТОВ начали получать эти 2 м евро. Тд. Уже когда клуб осознал что игрок действительно хороший . А тут оказывается приходи сразу платим ещё бонусами может ту же зп взять. Ну чтоб стимул был
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swot1205
1720335339
очередные бессмысленные траты. 2 ляма, куй пойми кому.
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Spartak_forv@
1720338454
Очень странный трансфер.На бумаге игрок не сильнее имеющихся,уже 25 лет,значит не сильно стремится к развитию и Европе,статистика плохая,зато ценник для РПЛ огромный
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Каратель помойников
1720338555
За что 2 ляма? Лучше бы выплатили тренеру молодёжки,воспитавшего хорошего игрока.и стимул работать и для сборной польза.но все мы знаем кто продвигает массовые закупы легов,кто крышует это безобразие.рзгонять нах весь этот РФС и прочие структуры присоски.клубы которые сидят на областном бюджете тоже как могут закупаются.и вся это свистопляска продолжается и продолжается.отстранить гос.деньги от вливаний,установить оклады в клубах кто сидит на шее у государства.не хочешь играть за оклад,мало,либо развивайся и езжай там где платят ,либо п.здуй работать в народное хозяйство (может и больше заработаешь). частные клубы пусть платят сколько хотят(это деньги частников).но установить лимит 3 Лена и чтобы 5 воспитанников академии постоянно на поле
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andr45
1720339136
Господа, надо брать пример с Газпрома, которое равномерно распределяет финансовые затраты на содержание Clube de futebol «Zenitе» на всех россиян) Теперь за то, чтобы бразилы вкусно ели и сладко спали россияне будут платить только за газ на 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) процентов больше) И это не считая подорожания на другие товары) ХОРОШЕГО СТОЛЕТИЯ «ZENITE»!!!
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alefreddy
1720344150
чего за него цепляться в европе у аутсайдеров таких много.Угальде пример
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