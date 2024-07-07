Сака установил уникальное достижение в матче со Швейцарией

Вингер «Арсенала» Букайо Сака стал первым игроком в истории лондонского клуба, которому удалось забить за сборную Англии на чемпионате мира и на Евро.

22-летний вингер Букайо Сака спас сборную Англии от вылета с Евро-2024. Он поразил ворота сборной Швейцарии (1:1, 5-3 пен.) в четвертьфинале турнира красивым дальним ударом и перевел игру в дополнительное время.

Таким образом, футболист стал первым игроком Арсенала, который сумел забить за сборную Англии на чемпионате мира и на Евро.

Также Букайо – первый игрок «Арсенала», который смог забить в плей-офф Евро.